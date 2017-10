sonst. Diskrete | 17.10.2017

1200-Volt-SiC-MOSFETs tragen bis zu 100 Ampere

Microsemi (Vertrieb: Eurocomp) kündigt mit den 4H-SiC-Power-MOSFETs eine neue Familie an SiC-Leistungshalbleitern an. Die ersten Mitglieder MSCO25S/40/80 der 1200-V-Klasse sind ausgelegt für 100, 65 und 35 A; die On-Widerstände R SD(on) betragen 25, 40 und 80 mΩ.

Die MOSFETs im TO-247-(B)-Gehäuse verfügen über schnelle und robuste Bodydioden, sind sehr robust gegen Lawinendurchbruch und arbeiten stabil bei Sperrschichttemperaturen bis 175 °C. Weitere Vorteile sind die kleinen internen Kapazitäten, die geringe Gateladung und die aufgrund des niedrigen Gate-Widerstands (ESR) hohe Schaltfrequenz.

Applikationen für die SiC-MOSFETs finden sich wegen der genannten Vorteile in PV-Wechselrichtern, Motorantrieben, in Versorgungsnetzen, bei der induktiven Materialerwärmung oder in Schweißgeräten. Weil Entwickler mithilfe dieser MOSFETs Gewicht und Kosten sparen können, sind die Produkte auch für Hybrid- und E-Automobile sowie deren Ladestationen attraktiv.

- von pat