AC/DC-Wandler | 26.06.2017

15- und 25-Watt-AC/DC-Wandler für Medizingeräte

Eine Isolationsspannung von 4000 V AC und ein Kriechstrom unterhalb von 100 μA zeichnen die 15- beziehungsweise 25-W-AC/DC-Wandlerserien LH15-20BxxMU und LH25-20BxxMU von Mornsun aus (Vertrieb: SE Spezial-Electronic). Die beiden jeweils gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss am Ausgang abgesicherten Konverterfamilien erfüllen die Vorgaben der Medizintechnikstandards EN 60601-1 und ANSI/AAMI ES60601-1, Version 3 (2 x MOOP).

Eingangsspannungen von 85 bis 264 V AC beziehungsweise 100 bis 370 V DC und ein Wirkungsgrad von bis zu 89 % kennzeichnen die Wandler. Im Standby-Betrieb benötigen sie weniger als 0,1 W. Für Betriebstemperaturen von -40 bis +85 °C spezifiziert, sind die Konverter in unterschiedlichen Gehäusevarianten für die PCB-, Chassis- oder DIN-Rail-Montage verfügbar. Zudem eignen sich die robusten Bauteile für den Einsatz in widrigen Umgebungen und in Höhen von bis zu 5000 m.

Typische Anwendungsfelder für diese AC/DC-Wandlerserien sind Diagnosegeräte, Injektionspumpen, multifunktionale Überwachungsgeräte und Inkubatoren.

