DC/DC-Wandler | 31.05.2017

Abwärtswandler vereinfachen das Einhalten von Sicherheitsstandards

Maxim verspricht Systemarchitekten mit den beiden synchronen DC/DC-Abwärtswandlern MAX17572 und MAX17574 aus der Himalaya-Reihe eine rasche Möglichkeit, IEC- und SIL-Standards einzuhalten – und beispielsweise die Sicherheitsnorm IEC 61508 in kürzester Zeit zu erfüllen. Die hocheffizienten Wandler verringern laut Hersteller die Verlustleistung – im Vergleich zu anderen Lösungen – um 40 %, und sie reduzieren die Lösungsmaße um 50 %.

Die Gleichspannungswandler arbeiten an Betriebsspannungen von 4,5 bis 60 V, erzeugen einen Ausgangsstrom von 1 A beziehungsweise 3 A bei V Ausgangsspannung und eignen sich für industrielle Sensoren, speicherprogrammierbare und andere Industriesteuerungen sowie dezentrale Stromversorgungen zur Automatisierung von Fabriken, Gebäuden und Stromnetzen. Auch für den Einsatz in Stützbatterien, PoE-Anwendungen und Rechenzentren kommen sie in Frage.

Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C, wird der MAX17572 in einem Thin-DFN-Gehäuse mit zwölf Pins und 3 x 3 mm2 Grundfläche angeboten; der MAX17574 in einem 4 x 5 mm2 großen TQFN-Gehäuse mit 24 Anschlüssen.

- von pat