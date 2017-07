Nachrichten | 24.07.2017

Advantech baut Kompetenz- und Design-in-Zentrum aus

Aufgrund steigender Nachfrage nach applikationsspezifischen Embedded-Computern und SOM-Lösungen (System-on-Module) investiert Advantech weiter in den Standort Germering bei München – den Sitz seines europäischen Embedded-Computing-Kompetenz- und Design-in-Zentrums. Aufgabe des derzeit 130 Mitarbeiter zählenden Standorts ist es, professionelle Rahmenbedingungen für die Betreuung europäischer Kundenprojekte zu schaffen.

Weitere 85 Sales- und Support-Mitarbeiter in europäischen Ländern betreuen lokale Projekte; sie sollen durch das Kompetenzzentrum unterstützt sowie beraten werden. Dessen Schwerpunkte liegen laut Unternehmensangaben in den Segmenten Transport, Medizintechnik und industrielle Automatisierung sowie Retail/POS und Gaming.

Advantech will in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig in den bedarfsgerechten Ausbau der Kapazitäten sowie in die Ausstattung des Kompetenzzentrums mit Entwicklungs- und Testequipment investieren. Neben der üblichen elektronischen Messtechnikausstattung wurden in den vorhandenen Laboren bereits 3D-Drucker für den schnellen Prototypenbau, Rütteltische mit Belastungsprofilen bis 100 g und Klimakammern für Temperaturtests und Alterungssimulationen installiert. Investiert wird auch in einen sogenannten Innovation Hub, der unter anderem einen Trainings- und Show-Raum für IoT-Softwarelösungen beherbergt.

- von pat