Passive | 13.03.2017

AEC-Q200-zertifizierte Niederohm-Folienwiderstände

Die Chipwiderstände der KRL-Serie des japanischen Herstellers Susumu (Vertrieb: WDI) sind AEC-Q200-zertifizierte Niederohm-Metallfolienwiderstände. Sie haben stirnseitige Kontaktpads (Wrap-around oder Bottom-down) und werden in den Bauformen 0402 mit 0,2 W, 0603 mit 0,3 W, 0805 mit 0,5 W, 1206 mit 0,75 W (1 W), 2010 mit 1,5 W, 2512 mit 2 W (3 W) und in Größe 4320 mit 5 W gefertigt.

Es gibt zwei Versionen: für Hochtemperatur, spezifiziert von -55 bis +175 °C, und für geringe EMF, von -55 bis +155 °C; beide in den Toleranzen 1 und 2 % sowie mit TK-Werten von 50 und 100 ppm. Der Wertebereich erstreckt sich von 5 bis 1000 mR in E6- und E12-Werten sowie von 5 bis 9 mR in 1-mR-Schritten; andere Spezifikationen sind laut Anbieter möglich.

Die Widerstände sind blei- und halogenfrei sowie RoHS-konform, erhältlich auf Rollen zu 1000 oder 5000 Stück, in der Bauform 0402 mit 10 000 Stück. Sie finden Einsatz etwa in der Automobilelektronik, in Ladegeräten, in AC/DC- und DC/DC-Wandlern, Motorsteuerungen, Invertern, in der Medizintechnik oder in Geräten für die Bürokommunikation.

- von pat