Forschung | 21.12.2016

Alles im Blick

Um dessen Strombedarf zu analysieren, braucht bisher jedes elektrische Gerät ein eigenes Smart Meter. Zukünftig soll ein Stromzähler alleine das Energiemanagement ganzer Netzwerke ermöglichen. Mithilfe schlauer Algorithmen schlüsselt er den Gesamtbedarf nach Geräten auf.

Bild: Fraunhofer IMS

Im Rahmen des NILM-Projekts (Non-intrusive Load Monitoring) hat das Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg die gleichnamige Technik entwickelt. Sie basiert auf einem simplen Prinzip: Jedes Gerät weist beim Stromverbrauch ein Muster auf. So entsteht eine Signatur im Stromnetz, die sich mithilfe von Algorithmen identifizieren und dem jeweiligen Gerät zuweisen lässt, sodass der individuelle Bedarf jedes einzelnen Geräts erkennbar ist. Nötig ist dafür nur ein einziges Messgerät mit dreiphasiger Strom- und Spannungsmessung. Die aufwendige Installation und Verwaltung vieler Messgeräte entfällt.

Eine Software visualisiert die nach Verbrauchern aufgeschlüsselten Daten. Das Programm zeigt die Stromaufnahme in Echtzeit an. So erkennt der Anwender, wenn ein Gerät gerade aktiv oder möglicherweise defekt ist. In der Industrie sowie im Gewerbe, Handel und Dienstleistungssektor sind durch NILM Einsparungen von mehr als 12 % möglich. Unternehmen können den Strombedarf bei der Fertigung analysieren und beispielsweise feststellen, welche Komponente eines Produkts in der Fertigung besonders viel Strom benötigt. Auch Lastspitzen im Netz lassen sich so registrieren und vermeiden.

Der Strommesser erfasst mehr als zwanzig Geräte. Um die Algorithmen mit ausreichend Daten füttern zu können, misst er mit einer Abtastrate von bis zu 1 MS/s. Auch das von den Verbrauchern ausgesendete Rauschen im Stromnetz (Störspannung) registriert das Messgerät. Das liegt jeweils auf unterschiedlichen Frequenzen und lässt so ebenfalls Rückschlüsse auf das Gerät zu.

- von skr