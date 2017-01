Forschung | 17.01.2017

Arbeitsspeicher auf Energiediät

Rein elektrische Arbeitsspeicher haben einen hohen Energiebedarf und entwickeln viel Wärme, was vor allem für tragbare Geräte und Rechenzentren eine Herausforderung ist. Magnetische MRAMs sind dagegen verschleißanfällig. Ein neuartiges Konzept für elektromagnetische Speicherchips hat das Potenzial zu deutlich energieeffizienteren und zuverlässigen Arbeitsspeichern.

Da die derzeit geläufigen rein elektrischen Arbeitsspeicher flüchtig sind, ist ihr Zustand mittels Energiezufuhr permanent zu erneuern. Alternativ dazu speichern MRAMs ihre Daten magnetisch. Sie müssen also nicht ständig aufgefrischt werden, brauchen jedoch relativ große Ströme, um die Daten in die Speicher zu schreiben. „Kommt es beim Schreib- oder Leseprozess zu Störungen, drohen sie vorschnell zu verschleißen und kaputtzugehen“, sagt Tobias Kosub, Post-Doc am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).

Als aussichtsreiche Materialklasse für Arbeitsspeicher erscheinen magnetoelektrische Antiferromagnete. Statt durch Strom werden sie durch eine elektrische Spannung aktiviert. Das Problem: „Diese Materialien lassen sich nicht ohne weiteres ansteuern“, erklärt HZDR-Gruppenleiter Dr. Denys Makarov. „Es ist schwierig, sie mit Daten zu beschreiben und wieder auszulesen.“ Bisher wurde angenommen, dass man diese magnetoelektrischen Antiferromagneten nur indirekt über Ferromagneten auslesen kann, was jedoch viele der Vorteile zunichte macht.

Nun ist es einem Forscherteam aus Dresden und Basel gelungen, einen rein antiferromagnetischen magnetoelektrischen Speicherprototypen (AF-MERAM) zu erzeugen. Er besteht aus einer hauchdünnen Schicht aus Chromoxid zwischen zwei nanometerdünnen Elektroden. Legt man an diese eine Spannung von wenigen Volt an, ändert das Chromoxid seinen magnetischen Zustand – das Bit ist geschrieben. „Gegenüber anderen Konzepten konnten wir die Spannung um den Faktor 50 reduzieren“, sagt Kosub.

Um das eingeschriebene Bit wieder auslesen zu können, brachten die Physiker eine nanometerfeine Platinschicht auf dem Chromoxid an. Das Platin ermöglicht das Auslesen über den anomalen Hall-Effekt. Der eigentlich Durchbruch war, das kleine durch Störsignale überlagerte Nutzsignal zu erfassen.

Nun wollen die Forscher den Temperaturbereich erweitern, in dem der Speicherchip funktioniert. Einen wichtigen Beitrag dazu liefern die Kollegen des Swiss Nanoscience Institute und der Abteilung Physik an der Universität Basel. Sie haben eine neue Methode entwickelt, mit der sich die magnetischen Eigenschaften des Chromoxids zum ersten Mal auf der Nanoskala abbilden lassen. Ferner wollen die Experten mehrere Speicherelemente auf einem Chip integrieren, um mehrere Bits speichern zu können.

- von skr