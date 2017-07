Forschung | 21.07.2017

Aus eins mach zwei

Während einer Singulett-Spaltung regt ein Lichtteilchen gleich zwei Elektronen an – möglicherweise die Basis, um den Strom aus Solarzellen drastisch zu steigern. Nun haben Forscher alle entscheidenden Zwischenschritte der Singulett-Spaltung erarbeitet und erstmals den exakten Mechanismus gänzlich beschrieben.

Wenn ein Molekül einer organischen Solarzelle ein Lichtteilchen absorbiert, kann es dank seiner überschüssigen Energie ein zweites Molekül in direkter Nachbarschaft elektronisch anregen. Im Anschluss befindet sich dann in beiden Molekülen je ein Elektron in einem Zustand höherer Energie. Dieser Prozess wird als Singulett-Spaltung bezeichnet und kann im günstigsten Fall die Leistung von Solarzellen um 50 % steigern. Die Singulett-Spaltung ist bereits seit 50 Jahren bekannt, der exakte Mechanismus jedoch bis heute nicht gänzlich verstanden.

Da alle Prozesse, die innerhalb eines Moleküls nach der Anregung stattfinden, auf sehr schnellen Zeitskalen ablaufen, bedarf es hochaufgelöster Spektroskopie. Die Wissenschaftler um Professor Dr. Dirk M. Guldi vom Lehrstuhl für Physikalische Chemie I der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben in Kooperation mit der Northwestern University in den USA zwei Methoden angewandt, um die Einzelschritte zu identifizieren.

Zunächst untersuchten sie spektroskopisch, wie sich die Absorptionseigenschaften des Moleküls während der Deaktivierung veränderten. Bestimmte Zwischenstufen, sogenannte Intermediate, zeigen dabei Fingerabdrücke, die eindeutig zugeordnet werden können. Einige der Intermediate haben allerdings identische Absorptionseigenschaften, weshalb zusätzlich eine Elektronenspinresonanz-Spektroskopie nötig ist. Durch die Verknüpfung der beiden Methoden ist es den FAU-Forschern gelungen, erstmals alle Intermediate zu entschlüsseln und ein vereinheitlichtes Modell der Singulett-Spaltung zu erarbeiten.

- von skr