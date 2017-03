sonst. Diskrete | 28.03.2017

Automobilkonforme 1800-Watt-Suppressordiode

Bild: Diodes

Diodes hat einen unidirektionalen 1800-W-Transientenspannungs­begrenzer (Transient Voltage Suppressor, TVS) angekündigt. Der D28V0H1U2P5Q soll empfindliche Elektronikschaltungen in Kfz vor transienten Spannungspulsen schützen, die aufgrund induktiven Schaltens entstehen: in Pumpen, in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie in Infotainment, Navigation und Fahrerassistenzsystemen.

Der D28V0H1U2P5Q ist in einem wärmeeffizienten PowerDI-5-Gehäuse untergebracht. Er zeichnet sich durch eine Stand-off-Sperrspannung von 28 V sowie einen niedrigen Sperrstrom aus. Er in der Lage, bis zu 1800 W Leistung von 10/1000-µs-Impulsen abzuleiten. Laut Anbieter ist dieser Wert 20 % größer als bei vergleichbaren Lösungen.

Der TVS kann Spitzenimpulsströme bis 40 A verarbeiten. Er ist auf garantierte Konformität mit den Lastabwurfstandards der Autoindustrie nach ISO 7637-2 (Impulse 1, 2a, 2b, 3) und gemäß den Anforderungen in Bezug auf Stromstöße nach IEC 61000-4-5 geprüft. Der Baustein entspricht darüber hinaus den EMC-Testvorschriften nach IEC 61000-4-4 sowie den Vorschriften der IEC 61000-4-2 bezüglich elektrostatischen Entladungen (ESD).

- von ml