Nachrichten | 29.03.2017

Betaversion des Conrad-B2B-Marketplace startet

Conrad Business Supplies stellt seinen Kunden ein One-Stop-B2B-Shopping in Aussicht. Der Elektronikdistributor plant nach eigenen Angaben, sein Geschäftsmodell Ende April um einen Marktplatz für B2B-Kunden in Deutschland zu erweitern. Dies soll dem Trend Rechnung tragen, dass die intelligente Vernetzung, etwa im Internet of Things, in der Virtual Reality oder im Smart Home, Händler und Hersteller vor kaum überwindbare Herausforderungen stellt: Denn immense Investitionen seien notwendig, um die potenziellen Kunden anzusprechen und das erforderliche Produktportfolio vorzuhalten und zu managen.

„Unsere Lösung für diese neuen Herausforderungen ist, dass wir unseren eigenen Conrad-Marketplace in der Betaversion Ende April 2017 in Deutschland launchen, erklärt Holger Ruban, CEO der Conrad Gruppe. „Denn wir haben die breite Kundenbasis – über 2,3 Millionen B2B-Kunden allein in Deutschland – sowie die notwendige Erfahrung im Handel."

Die Marktplatztechnologie setzt auf eine im Februar in Deutschland, Österreich und Niederlande gelaunchte B2B-Plattform auf. Eine bei Conrad entwickelte sogenannte ElasticSearch soll die Volltextsuche in Echtzeit ermöglichen; eine Voice-Search ist in den Conrad-Webshops in Deutschland, Österreich und den Niederlanden mit allen mobilen Android-Geräten und über Google Chrome verfügbar.

Dem Launch der Betaversion des Marketplace in Deutschland sollen noch in diesem Jahr Österreich und die Niederlande folgen. Das erklärte Ziel ist es, Conrad-Kunden in den nächsten zwei Jahren Zugriff auf über zehn Millionen Produkte zu gewähren.

- von ml