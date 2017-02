LED-Treiber | 20.02.2017

Bis zu 1500 mA für High-Power-LEDs

Bild: Emtron

Mean Well hat neue DC/DC-Abwärtswandler für LED-Beleuchtungen vorgestellt. Die bei Emtron erhältlichen Modelle LDD-H/HW liefern bei Abmessungen von 31,8 mm x 20,3 mm x 12,2 mm einen konstanten Ausgangsstrom von 1200 oder 1500 mA. Sie arbeiten an Eingangsspannungen von 9 bis 52 V D C und stellen am Ausgang eine Spannung von 2 bis 46 V D C bereit. Dabei erreichen sie einen Wirkungsgrad von bis zu 96 %. Funktionen zum PWM-Dimmen und Fernschalten sind integriert.

Die H-Modelle sind für die Platinenmontage ausgelegt, die HW-Ausführungen sind mit Anschlusskabeln ausgestattet. Beide Varianten verfügen über ein gekapseltes Design, das vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Die Konstantstromversorgungen arbeiten im Temperaturbereich von -40 bis +85 °C und erfüllen ohne weitere Beschaltung die Anforderungen der EMV-Richtlinien EN 55015 sowie FCC, Teil 15.

