Power Management | 27.03.2017

Boost-Regler erreicht bis zu 95 Prozent Wirkungsgrad

Bild: Maxim Integrated

Der Nanopower-Aufwärtsregler MAX17222 von Maxim Integrated arbeitet an Eingangsspannungen zwischen 0,4 und 5,5 V und stellt am Ausgang 1,8 bis 5 V bereit. Dabei erreicht er laut Hersteller einen Wirkungsgrad von bis zu 95 %. Die Ruhestromaufnahme des Bausteins beträgt lediglich 300 nA. In der sogenannten True-Shutdown-Betriebsart sinkt der Strombedarf bis auf 0,5 nA; somit wird nach Angaben des Herstellers die derzeit längste Batterielaufzeit ohne den Einsatz externer Trennschalter erzielt.

Der MAX17222 ist intern kompensiert; Entwickler benötigen nur einen einzigen Standardwiderstand sowie einen kleinen Ausgangsspannungsfilter, um damit eine vollständige Stromversorgung zu erstellen. Für die einfachere Nutzung ist der Boost-Regulator im 0,88 x 1,4 mm2 großen WLP-Gehäuse mit sechs Bumps und als Standard-µDFN-Version mit Abmaßen von 2 x 2 mm2 und sechs Pins verfügbar.

Der Baustein ist für Wearables und andere IoT-Geräte konzipiert und für Betriebstemperaturen zwischen -40 und +85 °C ausgelegt.

- von ml