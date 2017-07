Industrie-PC | 12.07.2017

Box-PC für Klinik und Arztpraxis

Neben Panel- und Tablet-PCs als IT-Lösungen im medizinischen Bereich bietet Comp-Mall jetzt auch einen lüfterlosen Box-PC an.

Der Medical-PC HTB-100-HM170 des Herstellers IEI entspricht den Normen IEC/EN 60601-3 v3.1 und IEC/EN 60601-1-2 v4.0, hat kompakte Abmessungen von 294 mm x 209 mm x 92 mm und arbeitet im Temperaturbereich von 0 bis 40 °C. Dank seiner glatten, antibakteriellen Oberseite in Schutzart IP41 und den zum Schutz vor Verunreinigung an der Unterseite angeordneten Kühlrippen kann er einfach gereinigt und desinfiziert werden. Die Anschlüsse an der Frontseite sind durch eine Kabelabdeckung geschützt.

Der Medical-PC basiert auf dem Intel-Prozessor Core i7-6822EQ mit 2,0 GHz oder Core i5-6442EQ mit 1,9 GHz und ist mit bis zu 32 GByte DDR4-RAM ausgestattet. WLAN gemäß IEEE 802.11a/b/g/n/c erleichtert den Datenaustausch. Zu den weiteren Schnittstellen zählen SATA für HDD/SSD, vier isolierte COM-, sechs USB- und zwei Gigabit-Ethernet-Ports, HD-Audio sowie HDMI, VGA und eDP (optional) für bis zu drei Bildschirme. Erweiterungen sind über PICe x16, Mini-PCIe und M.2 möglich. Optional wird der Box-PC mit einem Barcodeleser angeboten.

- von dar