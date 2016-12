Displays | 19.12.2016

Brandlast- und Rauchgas-optimierte Monitore

Bild: Distec

Distec hat neue Monitore der POS-Serie präsentiert. Dank verbesserter Materialien bietet die BLO-Line ein optimiertes Brandlast- und Rauchgasverhalten. Das neue G30-Schutzglas erhöht die Hitzebeständigkeit und die temperaturfesten Strom- und Netzwerkkabel sind jetzt halogenfrei. Eine integrierte Thermosicherung trennt den Monitor von der Stromversorgung, wenn die kritische Temperatur erreicht ist. Die Schutzklasse der Gehäuse beträgt IP33.

Ein unabhängiger Gutachter hat die Geräte für das Brandverhalten von Bauprodukten klassifiziert, da eine entsprechende Norm für Monitore nicht existiert. Der Brandversuch ergab, dass die Monitore die Grenzwerte für die Einstufung in die Klasse B-S1, d0 gemäß DIN EN 13501-1 in allen Kategorien unterschreiten. Damit erreichen sie die beste Stufe in der Klasse schwer entflammbarer Produkte. Das Zertifikat bestätigt, dass die Monitore im Brandfall kaum Rauch entwickeln oder brennendes Abtropfen von Teilen vorkommt. Die Monitore sind mit Diagonalen von 80 bis 139 cm verfügbar.

- von skr