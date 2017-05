sonst. ICs | 30.05.2017

Controller für synchrone Gleichrichter

Bild: On Semiconductor

ON Semiconductor stellt einen Controller für synchrone Gleichrichter vor, der für LLC-Resonanzwandler optimiert ist. Der FAN6248 benötigt wenige zusätzliche Bauteile, sorgt für einen hohen Wirkungsgrad, erleichtert das Wärmemanagement, verbessert die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems und vereinfacht das Design LLC-basierter Stromversorgungen. Mit nur zwei externen Widerständen und MOSFETs ergibt er einen einfachen LLC-Wandler mit bis zu 800 W Leistung. In störbehafteten Umgebungen lässt sich mit zwei zusätzlichen Kondensatoren die Systemstabilität erhöhen.

Der FAN248 ist für Netzteile ausgelegt, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz auf kleinem Raum erfordern. Typische Anwendungen sind Server und Desktop-Rechner, Gaming, großformatige LCD- und OLED-TV-Geräte, Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen sowie LED-Leuchten.

Die gemischte Regelung (Mixed SR Control) kombiniert die sofortige Erkennung der Drain-Spannung mit vorheriger Schaltzyklusinformation. Separate 100-V-Messeingänge erfassen präzise die Drain- und Source-Spannungen über den beiden SR-MOSFETs, womit sich jegliche Asymmetrien oder eine schlechte Kopplung in der Sekundärwicklung erkennen lassen. So verhindert der FAN6248 eine Stromumkehr und vermeidet eine SR-Fehlansteuerung aufgrund kapazitiver Stromspitzen, was einen zuverlässigen Betrieb garantiert. Die Anti-Shoot-Through-Steuerung des Controllers verhindert ein möglicherweise schädliches, gleichzeitiges Einschalten beider SR-MOSFETs.

- von skr