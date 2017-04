Forschung | 24.04.2017

Dauer-Fitnesscheck für Maschinen sagt Fehler voraus

Ein Früherkennungsprogramm für technische Anlagen behält den Zustand von Maschinen pausenlos im Auge, stellt Diagnosen und kündigt an, wann ein Bauteil ausgetauscht werden muss. Intelligente Sensoren sammeln permanent Messdaten aus dem Inneren der Geräte und vergleichen die Datenmuster mit normalen Werten.

Bild: Oliver Dietze

Ist der Linearantrieb, der ein werdendes Auto vor dem Roboterarm platziert, beschädigt, positioniert dieser die Autotür bei der Montage nicht exakt, sodass die Tür falsch sitzt. Wenn eine Maschinenkomponente ermüdet und plötzlich ausfällt, steht die ganze Produktion still. Um das zu verhindern, arbeiten das Ingenieurteam des Sensorexperten Professor Andreas Schütze an der Universität des Saarlandes und am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik mit Partnern aus Industrie und Forschung an einem Früherkennungsprogramm.

Ihr System unterzieht Maschinen einer ständigen Vorsorgeuntersuchung. Es macht den aktuellen Zustand einer Anlage permanent sichtbar und warnt frühzeitig, wenn sich ein Schadensfall ankündigt. „Hierzu bringen wir im Inneren der Maschinen Sensoren an, die wir miteinander und mit den vorhandenen Prozesssensoren kombinieren. So können wir kleinste Veränderungen erfassen“, erläutert Schütze.

Lange bevor ein technisches Gerät kaputt geht, macht es ungewöhnliche Geräusche, vibriert oder läuft heiß. Die Sensoren bemerken diese Veränderungen und ordnen sie selbstständig Schadensabläufen zu. „Wir haben erforscht, wie sich die Signalmuster – etwa die Frequenz von Schwingungen – bei typischen Schadens- und Fehlerzuständen verändern“, erklärt Schütze. Mit diesem Wissen füttern die Forscher die Sensoren, sodass diese Abweichungen selbst erkennen und keine externe Auswerteeinheit mehr notwendig ist.

Ziel der Forscher ist es, einen Baukasten mit Sensoren und Modulen zu entwickeln, aus denen Maschinenbetreiber für ihre Anlagen ein individuelles Überwachungssystem zusammenstellen können. Die Sensoren werden maßgeschneidert in eine Anlage integriert – auch nachträglich. Sie zeichnen zuerst eine Zeit lang die Messwerte im Normalzustand auf. Später vergleicht das Früherkennungsprogramm im laufenden Betrieb ständig die Daten mit typischen Sensormustern von beginnenden Fehlfunktionen und Schäden der Anlage.

- von skr