Die Schlüssel zur Sicherheit

Entwickler ohne Erfahrung in der HF-Technik sollen Konnektivität in Anwendungen bringen, die nie zuvor online waren. Fertige WLAN-Module erleichtern dies, doch die IoT-Fähigkeit ist auch in die vorhandene Hard- und Software zu integrieren – mit dem Wiced-Entwicklungssystem ein Kinderspiel. von skr mehr...