Analog, Mixed-Signal | 29.03.2017

Differenzverstärker mit 10 Gigahertz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt

Analog Devices hat mit dem Linear-Technology-Baustein LTC6419 einen dualen Differenzverstärker für breitbandige Signale vorgestellt. Dieser weist ein Eingangsrauschen von lediglich 1,1 nV/√Hz sowie einen großen verzerrungsfreien Dynamikbereich (SFDR) von 85 dB bei 100 MHz und 2 V SS Ausgangsspannung auf. Das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt wird mit 10 GHz und die -3-dB-Frequenz mit 1,4 GHz angegeben. Für jeden der beiden Kanäle lässt sich die Verstärkung über externe Widerstände individuell einstellen.

Mit seinem Gleichtaktspannungsbereich von 0 bis 3,5 V am Eingang und von 0,5 bis 3,5 V am Ausgang eignet sich der Verstärker laut Hersteller für DC-gekoppelte Anwendungen mit unterschiedlichen Gleichtaktpegeln am Ein- und Ausgang, etwa die Schnittstelle zwischen den Ausgängen eines I/Q-Demodulators und den Eingängen zweier A/D-Wandler.

Der LTC6419 arbeitet an einer Betriebsspannung von 2,7 bis 5,25 V. Im Normalbetrieb benötigt er einen Betriebsstrom von 52 mA pro Kanal; im Shutdown-Modus sinkt die Stromaufnahme auf 100 µA pro Kanal. Erhältlich ist der Baustein im 20-poligen LQFN-Gehäuse (4 mm x 3 mm x 0,75 mm) in Versionen für die Temperaturbereiche -40 bis +85 °C und -40 bis +125 °C.

- von dar