Effizienter Aufwärtsreglercontroller mit zwei Phasen

Linear Technology hat einen synchronen Aufwärtsreglercontroller mit Schutzfunktionen für Ein- und Ausgang vorgestellt. Der LTC3897 treibt zwei externe MOSFET-Stufen, die phasenversetzt arbeiten. Seine Synchrongleichrichter-Topologie sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und vereinfacht so das thermische Design.

Ein Eingangsüberspannungsstopper mit einstellbarer Klemmspannung steuert ein MOSFET-Gate so an, dass Spannungen über 100 V abgeblockt werden. Außerdem ist er für Einschaltstrombegrenzung, Überstromschutz und Ausgangsabtrennung zuständig. Der integrierte Ideale-Diode-Controller steuert einen weiteren MOSFET, um den Controller vor verpolter Eingangsspannung zu schützen.

Der LTC3897 arbeitet an Eingangsspannungen ab 4,5 V und liefert eine geregelte Ausgangsspannung von bis zu 60 V. An einer Autobatterie kann er beispielsweise die Eingangsspannung von 12 V mit einem Wirkungsgrad von 97 % in eine Ausgangsspannung von 24 V bei 10 A umsetzen. Die Schaltfrequenz kann zwischen 50 und 900 kHz eingestellt oder mit einem externen Takt synchronisiert werden.

Außerdem verfügt der Controller über eine Softstart-Funktion sowie ein Power-Good-Signal und bietet bei Sperrschichttemperaturen von -40 bis +125 °C eine Referenzspannungsgenauigkeit von ±1 %. Eine Automotive-Version für Temperaturen bis +150 °C ist verfügbar.

