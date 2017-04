LED-Treiber | 24.04.2017

Flimmerfreie LED-Netzteile mit Zwei-in-eins-Dimmfunktion

Bild: Emtron

Für den Bedarf an flimmerfreien LED-Treibern zum Indoor-Einsatz hat Mean Well die Produktreihe ODLC mit Nennleistungen von 45 und 65 W entwickelt. Die im Vertrieb von Emtron erhältlichen Geräte arbeiten nach dem Prinzip der Konstantstromquelle und verfügen über eine aktive PFC-Funktion sowie Kurzschlussschutz.

Ihre elektrischen Kenngrößen haben die ODLC-Modelle mit den Produktfamilien IDLC (Kunststoffgehäuse) und IDPC (Platine) gemeinsam. Bei den ODLC-Netzteilen sind Kabel bereits fest angebracht. Im Betrieb erreichen sie einen Wirkungsgrad von bis zu 88 % und erfüllen die internationalen Sicherheitsstandards für LED-Beleuchtung UL 8750, ENEC EN 61347-1,-2-13 und GB 19510.1,14. Die Standardausführung enthält eine Zwei-in-eins-Dimmfunktion (0 bis 10 V DC oder 10-V-PWM-Signal). Neben der Standardausführung werden auch Varianten mit einem 12-V-50-mA-Hilfsausgang zur Versorgung zusätzlicher Sensoren und Steueraufgaben angeboten. Laut Emtron eignen sich die Netzteile für den Einsatz in der LED-Panelbeleuchtung im Innenbereich oder in LED-Flutlichtern.

Die 45-W-Version mit Abmessungen von 111 x 77 x 28,5 mm³ arbeitet an 90 bis 295 V AC Eingangsspannung, die 121 x 77 x 28,5 mm³ große 65-W-Version an 180 bis 295 V AC . Im Leerlauf nehmen die Netzteile weniger als 0,5 (Typen ohne Kennbuchstaben) beziehungsweise 1,2 W (Type A) auf. Arbeitstemperatur beträgt -20 bis +85 °C.

- von skr