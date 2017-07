Nachrichten | 10.07.2017

Führungswechsel bei Fortec

Bild: Fortec

Der Aufsichtsrat der Fortec Elektronik hat Sandra Maile, Geschäftsführerin der Tochtergesellschaften Autronic und Alltronic, sowie Bernhard Staller, Geschäftsführer der Tochter Data Display, in den Vorstand der Aktiengesellschaft berufen. Gemeinsam mit Vorstand Jörg Traum bilden sie das neue Führungsteam der Unternehmensgruppe. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Dieter Fischer war Ende Juni in den Ruhestand getreten.

Sandra Maile wird Vorstandssprecherin; sie übernimmt die Ressorts Finanzbuchhaltung und Controlling, Personal, Qualitätsmanagement und IT sowie die Kapitalmarktkommunikation. Ab 2018 ist unter ihrer Verantwortung der Aufbau eines zentralen Marketings geplant. Bernhard Staller verantwortet das Vorstandssegment ‚Display Technology und Embedded‘. Er führt diverse Standorte in Deutschland und ist für die Tochtergesellschaften in Großbritannien und den USA zuständig.

Der Verantwortungs­bereich von Jörg Traum erweitert sich von der Distribution von Stromversorgungen auf den gesamten Bereich Power Supplies. Er verantwortet neben den deutschen Standorten auch die Tochtergesellschaft in der Schweiz.

- von pat