Gehäuse | 26.06.2017

Gehäuse in UL-94-V-0-Ausführung

Die standardmäßig ab Lager lieferbaren Polycarbonatgehäuse in UL-94-V-0-Ausführung von Bopla sind schwer entflammbar sowie selbstverlöschend. Für den Einsatz auf der Schiene entsprechen die Elektronikgehäuse dem Anforderungssatz R 22 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL 3.

Darüber hinaus sind sie gegen das Eindringen von Staub und Wasser in rauen Umgebungen geschützt. Auch der Außeneinsatz ist gemäß der f1-Listung nach UL 746C für die widerstandsfähigen Gehäuse möglich. Bopla bietet verschiedene Modelle der Serien Bocube, Reglocard Plus und Euromas mit diesen Eigenschaften an.

Die Gehäuseserie Bocube ist einfach zu handhaben: Die patentierte Scharnierverschlusstechnik kommt ohne Schrauben aus. Das Öffnen erfolgt schnell und einfach mit dem Schraubendreher, das Schließen per Hand. Der unverlierbar mit dem Gehäuse verbundene Deckel lässt sich wahlweise nach rechts oder links öffnen.

Die flammwidrigen Reglocard-Plus-Gehäuse sind mit einem scharnierten, glasklaren Deckel mit Rastverschluss erhältlich und bieten somit freie Sicht auf die jeweiligen Anzeige- und Bedienpanel. Für einen einfachen Anschluss sorgt der separat zugängliche Klemmenraum. Dieser ist mit metrischen oder Pg-Vorprägungen erhältlich. Die Elektronikgehäuse bieten die Schutzart IP 65.

Die robusten Euromas-Elektronikgehäuse sind in 19 verschiedenen Größen erhältlich und sind je nach Modell entsprechend der Schutzart IP 65 oder 66 ausgeführt.

