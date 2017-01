Gehäuse | 25.01.2017

Gehäuse mit integrierter USV

Bild: Merath

In einer Kooperationsgruppe haben Merath, Hartmann, Santox und Accundu gemeinsam eine Plug-and-Play-Elektronikbehausung entwickelt. Das robuste 19-Zoll-Gehäuse ist laut Herstellern sowohl für den stationären als auch den mobilen Einsatz geeignet. Eine integrierte USV stellt in datensensiblen Anwendungen den Betrieb sicher. Die dafür enthaltenen Akkus lassen sich projektbezogen skalieren und in unterschiedlichen Technologie realisieren. Das System steht stellvertretend für die verschiedenen Lösungen, die auf Kundenanfrage möglich sind.

- von skr