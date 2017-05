Passive | 10.05.2017

Gleichtaktdrosseln mit AEC-Q200-Qualifikation

Bild: WDI

Die bei WDI erhältlichen Gleichtaktdrosseln der Serie CUW43 von Chilisin wurden für den Einsatz im Automobil entwickelt sowie nach AEC-Q200 getestet und qualifiziert. Lieferbar sind sie mit den Werten 11, 22, 51 und 100 µH mit 30 % Toleranz.

Die Bauelemente in Baugröße 1812 (4,5 mm x 3,2 mm) sind für Betriebstemperaturen von -40 bis +125 °C spezifiziert und sollen in CAN-Bussystemen sowie in den Signalleitungen von FlexRay-Bussen Verwendung finden.

