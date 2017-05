Nachrichten | 31.05.2017

Großserienfabrik für Lithiumionenzellen in Deutschland geplant

TerraE, ein neu gegründetes Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, plant den Bau einer Großserienfertigung für Lithiumionenzellen in Deutschland. Gründungsgesellschafter sind der Batteriemodule-Hersteller BMZ sowie Dr. Ulrich Ehmes, ehemals CEO des Schweizer Batterieherstellers Leclanché, und Holger Gritzka, bislang Manager beim Anlagenbauer Thyssenkrupp System Engineering, der auch die Geschäftsführung übernehmen wird.

TerraE hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2028 schrittweise Produktionskapazitäten von bis zu 34 GWh pro Jahr aufzubauen. Das Geschäftsmodell wird das einer Foundry sein, ähnlich der Praxis in der Halbleiterindustrie, und man will die Märkte Industrie und Elektromobilität mit verschiedenen Zellformaten adressieren. Die Finanzierung sollen industrielle Partner sowie Finanzinvestoren sicherstellen; nach Unternehmensaussage laufen derzeit Gespräche mit Partnern in mehreren europäischen Ländern.

Wichtiger Bestandteil des Fertigungskonzepts sind Ergebnisse des Projekts Giga-LIB, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Die Initiative war im Rahmen des Kompetenznetzwerks Lithiumionenbatterien KLiB entstanden, dem 45 Unternehmen und Institute angehören.

