Labor, Entwicklung | 06.03.2017

Handlicher Millimeterwellen-Spektrumanalysator

Bild: Anritsu

Mit dem Spectrum-Master-MS2760A bringt Anritsu nach eigenen Angaben den ersten ultraportablen Millimeterwellen-Spektrumanalysator auf den Markt. Dessen sogenannte NLTL-Shockline-Technologie soll, so der Hersteller, Kosten-, Größen- und Leistungsbarrieren beseitigen.

F&E- sowie Prüfingenieure in Laborumgebungen können mithilfe des Analysators Spektrumanalysen, Kanalleistungsmessungen, Nachbarkanalleistungsmessungen sowie Messungen von Nebenwellenaussendungen und von belegten Bandbreiten vornehmen. Da das Gerät Messungen direkt am Prüfobjekt ermöglicht, können diese eine hohe Genauigkeit erreichen. Im Gegensatz dazu benötigen herkömmliche Benchtop-Modelle Kabel, die zusätzliche Verluste verursachen.

Messdurchläufe lassen sich zwischen 9 kHz und 110 GHz ausführen. Der Spectrum-Master hilft zum einen, in hochvolumigen Fertigungsanwendungen die Testkosten zu reduzieren, weil er weniger kostet als Benchtop-Alternativen. Zum anderen erleichtert er das Arbeiten im Rahmen von Feldtests: Das kleine Gerät, das kontinuierliche Messdurchläufe durchführen und via USB an einem Tablet-PC betrieben werden kann, lässt sich in der Hosentasche des Anwenders verstauen, der weniger Ausrüstung als bisher mit sich führen muss.

Die Serie besteht aus Modellen, die Frequenzen von 32, 44, 50, 70 und 110 GHz unterstützen. Ein 90-GHz-Modell ist außerdem für Länder erhältlich, in denen bei Analysatoren mit Frequenzen oberhalb von 90 GHz eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist.

- von pat