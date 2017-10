Stecker, Klemmen, Kabel | 09.10.2017

Highspeed-Backplane-Stecker um DMO-Optionen erweitert

Bild: samtec

Samtec hat sein Highspeed-Backplane-Steckverbindersystem ExaMAX um neue DMO-Optionen (Direct Mate Orthogonal) erweitert. Diese ermöglichen es Systementwicklern, die Mid-Plane wegzulassen und Router- sowie Line-Karten direkt zu stecken, um den Luftstrom und somit die thermische Effizienz innerhalb des Chassis zu verbessern. DMO-Lösungen erhöhen die Signalintegrität durch kürzere Leitungen und weniger Kontaktübergänge; sie helfen außerdem, Bauteile einzusparen und die Systemkosten zu verringern.

Das DMO-System besteht aus der neuen EBDM-RA-Serie, die direkt auf die bereits existierende EBTF-RA-Serie passt. Derzeit sind Ausführungen mit 6 Paaren x 10 Spalten und mit 6 Paaren x 12 Spalten verfügbar. Weiterhin sind Führungspin- und Schraubbefestigungsoptionen erhältlich. In der Entwicklung befinden sich Ausführungen mit 6 Paaren x 6 Spalten und 6 Paaren x 8 Spalten.

Die ExaMAX-Produklinie wurde für Übertragungsraten von bis zu 56 GBit/s (PAM-4-Modulation) optimiert. Die Steckverbinder orientieren sich an den 92-Ω-Spezifikationen und wurden für geringstmögliche Reflexionen an allen Geometrieübergängen innerhalb des Steckverbinders optimiert; sie erzielen somit sowohl in 85- als auch 100-Ω-Systemen die geforderte Rückflussdämpfung. Laut Anbieter erfordern die Stecker dieser Serie unter allen vergleichbaren Produkten die geringste Steckkraft; sie bieten eine sehr gute Normalkraft und erfüllen die Telcordia-GR-1217-Core-Spezifikationen.

- von pat