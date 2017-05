Forschung | 10.05.2017

Hitzebeständige Kondensatoren – stabil bis 300 Grad

Hitze gehört zu den schlimmsten Feinden der Elektronik. Sie kann die Funktion stören, lässt elektronische Bauteile schneller altern oder zerstört diese sogar. Ein neuer Kondensatortyp hält Temperaturen bis 300 °C stand – dank eines besonderen Materialmixes und eines 3D-Tricks.

Bild: Fraunhofer IMS

Wo Strom fließt, entsteht auch Hitze. Und nicht immer ist in der elektronischen Komponente genügend Platz, um die Abwärme mit Kühlrippen oder Ventilatoren abzuleiten. Noch schwieriger ist es, wenn das Gerät in einer heißen Umgebung arbeitet, beispielsweise ein Bohrmeißel in der Ölindustrie, der in einigen Tausend Metern Tiefe mit hoher Geschwindigkeit rotiert. Dabei entstehen Temperaturen von bis zu 250 °C. Hinzu kommt die enorme mechanische Belastung für die elektronischen Komponenten.

Kondensatoren zählen zu den am häufigsten verwendeten passiven Bauelementen in der Elektronik. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS haben einen Kondensator entwickelt, der Temperaturen bis 300 °C verkraftet. Zum Vergleich: Herkömmliche Elektronik widersteht nur Temperaturen von bis zu 125 °C. Um die Hitzebeständigkeit zu verbessern, nutzt das Team um Dorothee Dietz einen neuartigen Materialmix und einige konstruktive Kniffe.

Bei der Fertigung der leitenden Metallschichten werden winzige Löcher in die Grundfläche geätzt, um die Abscheidungsfläche zu vergrößern. Dieser 3D-Trick erhöht die Kapazität und ermöglicht es gleichzeitig, ein dickeres Dielektrikum zu verwenden. Eine dickere Schicht wiederum widersteht hohen Temperaturen besser und kann unkontrollierte Leckströme im Kondensator vermindern.

Auch bei der Produktion des isolierenden Dielektrikums gehen die Experten neue Wege. Sie verwenden Tantalpentoxid, eine Verbindung aus dem Metall Tantal und Sauerstoff, sowie Aluminiumoxid. Der Materialmix speichert die Ladungsträger besser als das üblicherweise verwendete Siliziumoxid und bewirkt so eine höhere Kapazität. Derart leistungsfähige Materialien werden auch als High-k-Dielektrika bezeichnet.

Außerdem verwenden die Fraunhofer-Forscher ein elektrisch hochleitfähiges Silizium sowie das besonders robuste und hitzebeständige Ruthenium. „Mit unserem Materialmix und den konstruktiven Tricks können wir einen Kondensator herstellen, der äußerst robust und hitzebeständig ist, ohne an Leistung zu verlieren“, erklärt Dorothee Dietz.

- von skr