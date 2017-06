Gehäuse | 09.06.2017

Höhenverstellung für schwere Bediengeräte

Bild: Rose

Um Arbeitsplätze in Produktionsumgebungen ergonomischer zu gestalten, hat Rose das Höhenverstellsystem GTV entwickelt. Basierend auf Standardkomponenten wurde es für Steuer- und Bediengeräte konzipiert, die selbst an beengten Arbeitsplätzen geschwenkt und in der Vertikalen an den Anwender angepasst werden müssen. Der Lastbereich erstreckt sich je nach Ausführung von 20 bis 60 kg.

Die Parallelogrammverstellung verwendet zwei integrierte Gasdruckfedern: eine Kraft- sowie eine in zwei Varianten verfügbare Steuerfeder. Bei der Variante mit Blockiermöglichkeit wird durch Betätigung eines Druckknopfs die Blockierung der Gasdruckfeder gelöst, und der Anwender kann das System in die gewünschte Position bewegen.

Bei der zweiten Variante bleibt das System eigenständig in seiner Position, zum Verstellen muss der Bediener einen geringen Widerstand überwinden. Die Auslegerlänge kann bis zu 3 m betragen. Anschlusskabel werden getrennt von den beweglichen Teilen in einer Wanne geführt. Die 70 mm x 30 mm große Öffnung erlaubt es, auch konfektionierte Leitungen zu verwenden.

- von dar