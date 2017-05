sonst. Baugruppen | 22.05.2017

IGBT-Modul steigert Umrichter-Ausgangsleistung

Bild: Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric hat zwei Hochvolt-IGBT-Module der X-Serie im neuen LV100-Gehäuse bekanntgegeben. Dank ihrer hohen Leistungsdichte von 8,57 A/cm² (3,3 kV/600 A) und der drei AC-Hauptanschlüsse steigern sie die Ausgangsleistung und den Wirkungsgrad von Umrichtern.

Die Anordnung der elektrischen Anschlüsse ist für eine gute Parallelschaltbarkeit von HVIGBT-Modulen optimiert, um vielfältige Umrichterkonfigurationen zu ermöglichen. Eine neuartige Gehäusestruktur verbessert die Zuverlässigkeit: Die direkte Integration des Isolationssubstrats in die Modulbodenplatte erhöht die Temperaturwechselfestigkeit für relativ langsame Temperaturzyklen an der Bodenplatte. Der reduzierte thermische Übergangswiderstand zwischen Chips und Bodenplatte steigert die Lastwechselfestigkeit für relativ schnelle Temperaturzyklen an den Chips.

Die Produktfreigabe erfolgt sequentiell ab September. Eine Erweiterung dieser Baureihe durch SiC-Module ist geplant.

- von skr