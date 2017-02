Power Management | 13.02.2017

Industrieller 4-A-PWM-DC/DC-Abwärtskonverter

Bild: Ricoh

Ricoh stellt den synchronen 4-A-DC/DC-Abwärtswandler RP510 vor: mit einer Eingangsspannung bis 5,5 V und wahlweise fester oder zwischen 0,8 und 3,3 V einstellbarer Ausgangsspannung. Er eignet sich für Stromversorgungen oder zum Point-of-Load-Speisen von Mikroprozessoren, FPGAs und DSPs.

Über ein Power-Good-Signal zeigt der Regler dem System an, ob er für den normalen Betrieb verfügbar ist oder ob eine der Schutzeinrichtungen aktiv ist: Eine Unterspannungserkennung (UVLO) schaltet den Chip unterhalb einer minimalen Eingangsspannung ab. Eine thermische Sicherung schützt den Baustein in einer Überlastsituation mittels Abschalten, wenn eine definierte Temperaturschwelle überschritten wird. Die ausgangsseitige Über- (OVD) und Unterspannungserkennung (UVD) generiert ein Fehlersignal, wenn die Ausgangsspannung 20 % ober- oder unterhalb des vorgegebenen Werts liegt.

Bei der Überstromsicherung kann der Entwickler zwischen einer Latched- und einer Foldback-Version wählen. Die Latched-Version schaltet den Chip ab, nachdem über einen gewissen Zeitraum eine zu hohe Last erkannt wurde und benötigt einen Reboot (Powerzyklus), um wieder einen normalen Betrieb aufzunehmen. Die Foldback-Version wird in ähnlicher Weise getriggert, reduziert aber lediglich die Schaltfrequenz, um den exzessiven Laststrom zu reduzieren und geht wieder zum Normalbetrieb über, sobald die Last entfernt wird. Die Softstartzeit ist über einen externen Kondensator einstellbar. Die Oszillatorfrequenz ist intern auf eine Frequenz von 2,3 MHz festgelegt, und der Wandler benötigt eine kleine Induktivität von 1 mH.

- von pat