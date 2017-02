Entwicklungstools | Ausgabe 03/2017

So machen Sie Sensoren WLAN-fähig

IoT-Anbindung für Dummies

Entwickler ohne Erfahrung in der HF-Technik sollen Konnektivität in Anwendungen bringen, die nie zuvor online waren. Fertige WLAN-Module erleichtern dies, doch die IoT-Fähigkeit ist auch in die vorhandene Hard- und Software zu integrieren – mit dem Wiced-Entwicklungssystem ein Kinderspiel.

