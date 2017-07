Nachrichten | 24.07.2017

Konferenz: Future of Obsolescence Management

Converge, ein Unternehmen des Arrow-Konzerns, gibt Einzelheiten zu seiner jährlichen Konferenz ‚Future of Obsolescence Management (FOM)‘ bekannt, die am 27. und 28. September 2017 in Amsterdam sowie am 4. und 5. Oktober 2017 zum ersten Mal in Long Beach, Kalifornien/USA, stattfinden wird. Laut Veranstalter diskutieren internationale Experten auf dieser Networking-Konferenz die neuesten Trends und Best-Practices des Obsoleszenz-Managements. Das Format beinhaltet kurze, intensive Präsentationen mit Zeit für Fragen und eine moderierte Diskussion.

In diesem Jahr wird die Veranstaltung in Amsterdam mit einem vierstündigen interaktiven Workshop beginnen. Dieser wird sich auf Themen wie Daten­management, technische Probleme und Lösungen sowie verwaltungstechnische Aufgaben konzentrieren. Er soll ein Vordenken und eine gemeinsame Plattform für Best-Practices ermöglichen.

Unternehmensvertreter, unter anderem von Arrow, werden 20-minütige Präsentationen halten. Einer 60-minütige Debatte , in der das Publikum allen Rednern Fragen stellen kann, wird den Tag beschließen. Die Teilnahme an der Networking-Veranstaltung und der Konferenz ist kostenlos.

- von pat