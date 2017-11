sonst. Baugruppen | 09.11.2017

Kontaktlose Energieübertragung für Industrieroboter

An einem Roboter fallen oft mehrere Hundert bis Tausend Werkzeugwechsel pro Tag an. Die kontaktierende Verbindung muss dementsprechend oft gesteckt und gelöst werden, was zu einem hohen Verschleiß der Kontakte und Folgeerscheinungen wie Kontaktabbrand führt. Das wiederum kann einen Qualitätsverlust in der Produktion beziehungsweise einen Produktionsstillstand zur Folge haben. Um diesem vorzubeugen, ist ein regelmäßiger Wartungsaufwand erforderlich, der hohe Kosten erzeugt.

Für diese Art von Applikationen hat Weidmüller die kontaktlose, wartungsfreie Energieübertragung FreeCon-Contactless entwickelt. Sie erlaubt es, Energie mittels induktiver Resonanzkopplung kontaktlos über einen Luftspalt von bis zu fünf Millimetern zu übertragen – gänzlich verschleißfrei. FreeCon-Contactless überträgt eine Leistung von 240 W – bei einem Strom von 10 A und mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 %.

Der aus dem Übertragungsprinzip resultierenden erhöhten Wärmeentwicklung begegnet man mit einem Thermomanagement, das die Wärmeentwicklung in handhabbaren Grenzen hält und eine kompakte Bauform des Systems zulässt. Das Gehäuse ist in der Schutzart IP 65 ausgeführt und für vielfältige Montageoptionen – Direktmontage oder mit Befestigungswinkeln – ausgelegt.

