sonst. Baugruppen | 24.04.2017

LED-Cornbulb mit 10 000 Volt Überspannungsschutz

Bild: Eurolighting

Für die Umrüstung von Straßenlampen auf LEDs hat Eurolighting eine Weiterentwicklung seiner LED-Cornbulbs präsentiert: Diese haben das ENEC-Zeichen erhalten und ihr Überspannungsschutz ist gegenüber der Vorgängerversion um 4000 V erhöht – auf 10 000 V bei 10 kA.

ENEC entspricht dem in Deutschland gültigen VDE-Zeichen und bestätigt die Konformität mit den europäischen Sicherheitsnormen. Damit sind die Cornbulbs sowohl TÜV- als auch ENEC-zertifiziert und für den Vertrieb in ganz Europa zugelassen. Dank dem hohen Überspannungsschutz sind sie gegen Blitzeinschläge in der Nähe von Straßenlampen gesichert.

Laut Eurolighting ermöglichen die LED-Cornbulbs dank ESSB-Modul einen einfachen Austausch mit bestehenden HQL-/NAV-Lampen. Da ein Eingriff in die Stromversorgung der Straßenlampe nicht erforderlich ist, bleiben Herstellergarantie und Zertifizierung der Lampe erhalten. LED-Cornbulbs gibt es mit 20, 25 und 30 W Leistung.

- von skr