Nachrichten | 18.07.2017

Leiterplatten-Boom im Mai

Der Umsatz der Leiterplattenhersteller in der Region DACH war im Mai außergewöhnlich hoch. Er schloss mit einem Plus von 25 % gegenüber Vorjahresmonat ab. Kumuliert über die ersten fünf Monate betrug der Umsatzzuwachs fast 9 %. Dies berichtet der ZVEI-Fachverband PCB and Electronic Systems.

Der Auftragseingang ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 42 % gewachsen. Damit lag der kumulierte Wert um 20 % über dem im Jahr 2016. Die Mitarbeiterzahl der Leiterplattenhersteller verzeichnete gegenüber Mai 2016 ein Plus von 6,7 %.

- von skr