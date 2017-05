Stecker, Klemmen, Kabel | 15.05.2017

M12-Steckervarianten zur Leistungsübertragung

Bild: Hummel

Neun Gerätesteckervarianten sowie Kabel-, Kupplungs- und Winkelstecker, sowohl als frei konfektionierbare als auch als umspritzte Variante, und jede Bauform in den vier Kodierungen K, L, S und T umfasst das M12-Power-Sortiment von Hummel. Varianten mit Flansch oder für die Einlochmontage, zur Vorder- oder Hinterwandmontage, mit Innen- oder Außengewinde und eine orientierbare Ausführung sind im Programm. Damit lässt sich die Kodierung des Gerätesteckverbinders auch nach der Montage noch in die gewünschte Richtung orientieren. Das ist besonders dort interessant, wo in beengtem Bauraum Winkelstecker als Anschluss zum Einsatz kommen.

Mit der Übertragung von 16 A (K+L) und in Kombination mit der kompakten Bauform ist dieser Steckverbinder ein Beispiel gelungener Miniaturisierung. Dank neuer Werkstoffe wird diese Steckerserie auch hohen mechanischen Ansprüchen gerecht. In gestecktem Zustand erfüllt der Steckverbinder die Schutzarten IP 67 und IP 69K. Der Temperaturbereich für die K- und L-kodierten Stecker in ihren robusten Metallgehäusen reicht bis 125 °C.

- von pat