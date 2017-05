Datenerfassung | 09.05.2017

Messmodul mit sechs schnellen DMS-Eingängen

Bild: Ipetronik

Ipetronik hat seine X-Link-Serie um ein sechskanaliges Modul erweitert, das für mobile Messanwendungen konzipiert wurde. Das Mx-STG2 6 unterstützt DMS-Sensoren zur Messung an Viertel-, Halb- und Vollbrücken sowie die Spannungsmessung in Bereichen von ±0,01 bis ±1 V. Die Analogeingänge verfügen über einen 24-Bit-A/D-Wandler, erreichen Kanalabtastraten von bis zu 100 kHz und sind bis 100 V spannungsfest. Jeder Eingang hat eine eigene Sensorversorgung bis ±5 V und ±45 mA.

Zudem bietet das Modul Funktionen wie Offset-Abgleich, Shunt-Check zur Plausibilitätsprüfung des Sensors, eine Leitungsbrucherkennung, per Software wählbare Brückenwiderstände mit 120, 350 und 1000 Ω sowie eine Überstromerkennung der Sensorversorgung. Optional werden TEDS-Sensoren unterstützt. Die Messdatenausgabe erfolgt mit dem XCP-Protokoll über CAN oder Ethernet. Die XCP-on-Ethernet-Verbindung erlaubt den Einsatz mehrerer Module in Anwendungen mit mehr als 100 Kanälen und großen Distanzen zwischen den Messmodulen.

Das Mx-STG2 6 ist für den Einsatz im Motorraum ausgelegt. Es verfügt über ein Aluminiumgehäuse in Schutzart IP67 und arbeitet im Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 9 bis 36 V. Die einzelnen Messeingänge, der CAN-Bus, das Netzteil und das Gehäuse sind voneinander galvanisch getrennt.

- von dar