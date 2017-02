Forschung | 22.02.2017

Mit einem Bürstenstrich in die Massenproduktion

Biosensoren geben detaillierte Einblicke in einzelne Zellen und Hinweise auf Krankheiten im Frühstadium. Für Routineanwendungen ist ihre Herstellung jedoch zu teuer. Eine neue Bürstentechnik ebnet nun den Weg in die Massenproduktion.

Bild: Eberhardt/Uni Ulm

Leistungsfähige Nanodrahtsensoren in die Praxis bringen – dieses Ziel verfolgt Steffen Strehle, Juniorprofessor am Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen der Universität Ulm, in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt Sense-U. Dafür erforscht der Ingenieur halbleitende Nanostrukturen für Sensorsysteme. An deren chemisch veränderter Oberfläche haften nur bestimmte Moleküle, die sich dann elektrisch nachweisen lassen. Zudem können solche Nanosonden in einzelne Zellen eingeführt werden, um zelluläre Prozesse zu erforschen, ohne das komplexe Zusammenspiel im Zellinneren zu stören.

Bisher war die Herstellung solcher Sensorsysteme in großen Stückzahlen jedoch schwierig, da die genaue Position der einzelnen Nanodrähte – etwa für die elektrischen Kontakte – kaum kontrollierbar war. Strehle hat ein Verfahren weiterentwickelt, mit dem sich die winzigen Drähte punktgenau und kostengünstig auf eine Oberfläche drucken lassen. „Dazu ziehen wir ein Substrat mit den Nanodrähten wie eine Bürste über die zu bedruckende Oberfläche, die wir vorher – und das ist neu – mit einer Art Klebepunkte versehen haben. Wir können also genau bestimmen, wo die Drähte hängen bleiben und sie in einem Zug kontaktieren“, erklärt der Wissenschaftler.

Dank der Fängerelemente können die Ingenieure die Dichte und Position der Drähte bestimmen und künftig sowohl das Material der Nanostrukturen als auch das der Unterlage wählen: Kompostierbare und kostengünstige Bio-Nanosensoren für die einmalige Verwendung sind also denkbar. Zudem ist die Technik beliebig skalierbar: Bisher haben die Forscher 36 Silizium-Nanodrahtsensoren auf einen Chip von 2 cm² gleichzeitig positioniert.

Die Wissenschaftler suchen nun nach einem Industriepartner für die Massenproduktion.

- von skr