MSR-Baugruppen | 16.01.2017

Modulare Messsensoren für den vielseitigen Industrieeinsatz

Bild: Hesch

Die Modulare Sensor Linie von Hesch ist für industrielle Messaufgaben ausgelegt – in kostenoptimierter Basis- oder elektronischer Vollausstattung mit Displayanzeige, Grenzwertüberwachung und HART-Kommunikation. Die Sensoren sind für die Messgrößen Temperatur, Druck und Füllstand erhältlich. Sie sind mit den gängigen elektrischen Industrieanschlusssteckern verfügbar. Aus hochwertigem und langlebigen Edelstahl gefertigt, garantieren die Prozessanschlüsse Korrosions- und Temperaturbeständigkeit.

Hesch bietet die Sensoren in drei Varianten an: als Grenzwertschalter (L), als Transmitter (T) und mit Display (D). Die L-Sensoren ermöglichen laut Hersteller eine leichte Vor-Ort-Schaltpunkteinstellung sowie hohe Schaltgenauigkeit, schnelle Ansprechzeit und einfache Montage. Der Schaltpunkt ist seriell programmierbar, beispielsweise über ein separat erhältliches Modem, oder direkt am Gerät über einen integrierten Hall-Schalter mithilfe eines Magneten einstellbar.

Die kostengünstige Basisvariante T empfiehlt Hesch für Prozesse, die präzise Messwerte einfach auszuwertender analoger Sensorsignale erfordern. Der reine Transmitter verfügt über ein Ausgangsignal von 4 bis 20 mA sowie modulare elektrische Anschlussmöglichkeiten. Zudem ist er wie alle Varianten der Baureihe über HART-Kommunikation konfigurierbar.

Alle Displaysensoren sind mit Zweileitertechnik für 4 bis 20 mA, überlagertem HART-Kommunikationssignal und zwei konfigurierbaren Grenzwertkontakten ausgestattet. Die Bedienung und Einstellung erfolgt über ein bedienerfreundliches Display.

- von skr