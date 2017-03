Industrie, Automation | 06.03.2017

Modularer Industrierechner auf Raspberry-Pi-Basis

Der offene, modulare Industrie-PC Revolution Pi von Kunbus (in Deutschland im Exklusivvertrieb bei Conrad Business Supplies) kann gemäß der EN 61131-3 als industrielle Kleinsteuerung eingesetzt werden. Die Produktserie umfasst das RevPi-Core-Basismodul sowie drei digitale I/O- und zwölf Gateway-Module für alle gängigen Feldbusse, die sich nach dem Plug-&-Play-Prinzip hinzufügen lassen.

Der RevPi-Core basiert auf dem Raspberry-Pi-Rechnermodul und ist kompatibel zum Raspberry-Pi-Modell B+. Der Rechnerenthält den 700-MHz-Prozessor BCM2835 von Broadcom, 500 MByte RAM und 4 GByte Flash-Speicher. Er ist laut Anbieter auf industrielleAnwendungen in anspruchsvollen Umgebungen ausgerichtet.

Eine effiziente 24-V-Stromversorgung hält dieWärmeentwicklung gering. Der DC/DC-Wandler mit weitem Betriebsbereich kann mit Spannungen ab 10,7 V arbeiten, was beispielsweise den Betrieb von Solaranlagen oder Fahrzeugbatterien ermöglicht. Die robuste Versorgung toleriert 10 ms Spannungsabfall bei volleroder 25 ms ohne Last. Ein fortschrittliches Entstörglied, das Herstellerangaben zufolge in zertifizierten Labors getestet wurde, garantiert den Betrieb in störbehafteten Umgebungen.

Der IPC verfügt über zwei USB-A-Buchsen auf der Vorderseite, die den Anschluss von USB-2.0-Clients ermöglicht. Eine Micro-USB-Buchse verbindet ein USB-Hostsystem zur Programmierung des installierten eMMC-Flash, und eineRJ45-Ethernet-Buchse bietet LAN-Anbindung. Über den Micro-HDMI-Anschluss auf der Oberseite ist eine externe Visualisierung möglich. Als Betriebssystem ist Raspbian, eine Debian-Variante, mit RT-Patch enthalten. Jedes Revolution-Pi-System wird mit der Konfigurationssoftware Pictory ausgeliefert.

- von pat