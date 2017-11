Nachrichten | 02.11.2017

Mornsun und SE Spezial-Electronic starten Joint Venture

Bild: SE Spezial Electronic/Mornsun

Eine noch intensivere Vor-Ort-Unterstützung wollen der Stromversorgungshersteller Mornsun und der Distributor SE Spezial-Electronic zentraleuropäischen Stromversorgungskunden bieten. Zu diesem Zweck haben beide Unternehmen das Joint-Venture Mornsun Power GmbH gegründet.

„Zentraleuropa ist für Mornsun, einen der größten chinesischen Hersteller von AC/DC-Wandlern, DC/DC-Konvertern, nicht isolierten Schaltreglern sowie IGBT- und LED-Treibern, ein enorm wichtiger Absatzmarkt“, erläutert Mornsun-Manager Tiger Li das gemeinsame Unterfangen. Vorrangiges Ziel der in Ismaning bei München ansässigen Mornsun Power sei es deshalb, in enger Zusammenarbeit mit einigen ausgewählten, technisch versierten Spezialdistributoren das Produkt- und Service-Angebot für OEMs und Mittelstandskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu optimieren.

Zusammen mit Rolf Aschhoff, Vice President Markting & Sales bei SE Spezial-Electronic, ist Li Geschäftsführer der neugegründeten Firma.

Unter anderem sind der Aufbau eines zentraleuropäischen Lagers zur weiteren Verkürzung der Lieferzeiten und ein weitreichender technischer Support bis hin zur Unterstützung bei der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen durch eigene FAEs geplant. Einen weiteren Vorteil für die Kunden sieht Mornsun-Manager Li im Wegfallen der bisherigen Währungsrisiken. „Die Abrechnung in Euro beschert allen zentraleuropäischen OEMs zusätzliche Planungssicherheit“, so Tiger Li. Im Rahmen des Joint-Venture wird SE Spezial-Electronic künftig nicht mehr als Mornsun-Distributor fungieren, sondern eigenes Markt- und Produkt-Know-how direkt in die Mornsun Power GmbH einbringen.

- von pat