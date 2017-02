Nachrichten | 14.02.2017

Neuer Marketing Director DACH bei Philips Lighting

Bild: Philips

Am 15. Januar trat Thomas Niehoff seine Tätigkeit als Marketing Director für den Wirtschaftsraum DACH bei Philips Lighting an. In seiner Funktion ist er auch Mitglied des Market Leadership Teams DACH und berichtet direkt an den Geschäftsführer.

Der Diplom-Ökonom hat internationale Erfahrung im Marketing und Vertrieb – sowohl B2C als auch B2B. Zuletzt war er sieben Jahre als selbstständiger Managementberater und Interimsmanager im In- und Ausland tätig, unter anderem bei Nestlé, Europcar, Beiersdorf und Philips Lighting im Bereich Consumer Lighting Solutions und Customer Service. Zuvor hatte er Marketingfunktionen bei Unilever und Mondelez inne.

Seinen Antritt kommentierte Niehoff mit den Worten: „Zukünfitg werden ganzheitliche Lösungen aus Produkt, System und Service den Markt bestimmen. Das erfordert noch stärkeren Kundenfokus und eine Ausrichtung auf Lösungen, nicht nur Produkte.“