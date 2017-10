Nachrichten | 04.10.2017

Neuer Verkaufsmanager bei Anvo-Systems

Bild: Anvo Systems

Anvo-Systems Dresden ernennt Thomas Fengel zum neuen Sales-Manager Europa. Fengel übernimmt die Betreuung der Kunden von Jochen Leicht, der in den Ruhestand geht. Wie Dr. Stefan Günther, Geschäftsführer von Anvo-Systems, betont, bringt Thomas Fengel zwanzig Jahre Vertriebserfahrung aus mehreren global agierenden Unternehmen mit; künftig soll er sich vor allem auf den Ausbau großer Projekte mit Direktkunden konzentrieren.

Fengel bekleidete zuletzt die Position des Sales-Managers DACH bei Seltech in Paris. Von 2010 bis 2014 war er als Regional-Sales-Manager Germany bei Roche Diagnostics Deutschland in Mannheim tätig. Davor arbeitete er neun Jahre bei NXP in Eindhoven, zuletzt als International-Product-Marketing-Manager für HF-Lösungen.

- von pat