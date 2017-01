Nachrichten | 16.01.2017

ON-Semi-Angebot bei Avnet umfasst jetzt auch Fairchild-Produkte

Avnet Silica bietet nach der Übernahme von Fairchild durch ON Semiconductor sämtliche Produkte beider Unternehmen an. Dazu gehört die vollständige Palette aus ON Semiconductors Power Solutions Group, Analog Solutions Group und Image Sensor Group. Das erweiterte Angebot umfasst nun Automotive-qualifizierte, Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-MOSFETs, IGBTs, LDOs und Schaltnetzteile.

Damit stehen Lösungen sowohl für herkömmliche Verbrennungsmotoren als auch für den Markt der Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Industriekunden haben nach Aussage des Distributors nun Zugriff auf das komplette Angebot für Antriebstechnik, darunter Stromversorgungsmodule, diskrete Bauelemente, BLDC-Motorsteuerungs-ICs und IPMs.

Außerdem bietet Avnet Silica Fairchild-IGBTs für Solarwechselrichter, Superjunction-MOSFETs und GaN-Leistungsschalter für Netzwerk-, Cloud-, Telekommunikations- und Rechenzentren an.

- von pat