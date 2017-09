AC/DC-Wandler | 25.09.2017

Open-Frame-Stromversorgungen mit verstärkter Isolation

Bild: Friwo

Friwo erweitert sein Portfolio an Open-Frame-Stromversorgungen um die Serie HERC175. Die Schaltnetzteile im Standardindustrieformat von 4 x 2 x 1 in³ (10,16 x 5,08 x 2,54 cm³) verfügen über einen Weitbereichseingang von 85 bis 264 V AC und sind als Varianten mit den Ausgangsspannungen 12, 15, 24 und 48 V DC erhältlich. Zusätzlich besitzen sie einen Hilfsausgang mit 12 V DC .

Die Stromversorgungen sind für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -25 bis +50 °C ausgelegt, mit Derating können sie bis +70 °C verwendet werden. Bei reiner Konvektionskühlung beträgt die Ausgangsleistung maximal 120 W, mit einem zusätzlichen Lüfter steigt sie auf 175 W.

Die Stromversorgungen haben eine verstärkte Isolation und eignen sich somit für Anwendungen mit den Schutzklassen I und II. Sie können in Höhen bis 5000 m betrieben werden. Darüber hinaus sind sie nach IEC 60601-1 zertifiziert, erfüllen die Anforderungen von 2 x MOPP und weisen einen Ableitstrom von höchstens 100 µA auf, was den Einsatz in der Medizin ermöglicht.

- von dar