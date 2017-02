Sensoren | 24.02.2017

Optosensor erkennt Gasblasen

Bild: Panasonic Electric Works

Für den Einsatz in der Laborautomation hat Panasonic den optischen Sensor BE-A entwickelt, der Blasen beim automatischen Dosieren von Flüssigkeiten erkennen kann. Er eignet sich für transparente Kunststoffschläuche mit Durchmessern von 2 bis 4 mm, die einfach aufgeklipst werden.

Die Optik erlaubt es, Luftspalte von 0,8 mm mit einer Ansprechzeit von 20 µs zuverlässig zu erkennen. Mit dem integrierten Verstärker kann der Sensor unmittelbar nach der Installation in Betrieb genommen werden. Zwei Signalausgänge zeigen die An- oder Abwesenheit von Flüssigkeit an.

- von dar