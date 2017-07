Entwicklungstools | 19.07.2017

PCB-Entwicklungsumgebung: Konvergenz von Elektronik und Elektrotechnik

Das neue Release der PCB-Entwicklungsumgebung CR-8000 von Zuken ist verfügbar. CR-8000 2017 ermöglicht erstmalig ein durchgängiges Codesign auf Architekturebene, das sowohl die Anforderungen der Elektronik, als auch der Elektrotechnik einbezieht. Dank 3D-Mulitboard-Entwicklung sowie Chip-, Package- und Board-Codesign wird ein durchgängiger Entwicklungsprozess auf Systemebene unterstützt. Die Einbindung in einen systemübergreifenden Produktentstehungsprozess ist darüber hinaus durch die Anbindung an die DS-2-Daten-, Bibliotheks- und Prozessmanagementplattform für die Elektronik und Elektrotechnik gegeben. Das Release 2017 enthält mehr als 150 neue Funktionen und Verbesserungen, die in enger Zusammenarbeit mit Kunden erarbeitet wurden.

Die wachsende Vernetzung von Systemen in modernen Produkten macht eine Abstimmung der Entwicklungsprozesse in den einzelnen Disziplinen erforderlich. System Planner, das Architektur-Frontend von CR-8000 adressiert diese Anforderung als Multidomain-Optimierungswerkzeug für Systeme, in denen mehrere PCB-Baugruppen miteinander kommunizieren: Mit Konzeptwerkzeugen für funktionale Konzeptplanung, Multiboard-Partitionierung, 3D-Bauraumprüfung sowie parametrischer Analyse von Bauteilverwendung, Kosten, Strombedarf und Wärmeentwicklung kann das Verhalten von Elektroniksystemen schon in der Konzeptphase modelliert werden. Auch die elektrotechnische Anlagen lassen sich modellieren und direkt an die E-Technik- und Fluidik-Umgebung E³.series von Zuken exportieren.

- von skr