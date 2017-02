Sensoren | 22.02.2017

Programmierbarer Hall-Sensor

Bild: Allegro MicroSystems

Der Hall-Sensor A1346 von Allegro MicroSystems enthält zwei präzise lineare Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Open-Drain-Ausgängen für Automotive- und Nicht-Automotive-Anwendungen. Dank einer externen Programmiermöglichkeit lassen sich genaue kundenspezifische Ausgangssignale aus einem eingehenden magnetischen Signal generieren.

Jeder dieser monolithischen BiCMOS-ICs bietet eine System-on-Chip-Konfiguration mit einem Hall-Element, präziser Temperaturkompensation, um die spezifische Empfindlichkeits- und Offset-Drift des Hall-Elements zu reduzieren, einem Kleinsignalverstärker, einer patentierten dynamischen Offsetunterdrückung, erweiterter Linearisierung der Ausgänge und umfassender Diagnose.

Ein wesentliches Merkmal des A1346 ist seine Fähigkeit, einen hochlinearen Ausgang für nichtlineare Eingangsmagnetfelder zu erzeugen. Dafür steht eine kundenspezifisch anpassbare 16-stufige Linearisierung zur Verfügung, bei der auf jeder Stufe ein eindeutiger Linearisierungskoeffizient zugewiesen wird. Die Linearisierungskoeffizienten werden in einer Nachschlagtabelle im EEPROM gespeichert.

Der Sensor enthält neben SAEJ2716 noch zwei proprietäre SENT-Protokolle: SSENT und ASENT. Beide ermöglichen es dem Anwender, bis zu vier Sensoren an einer SENT-Leitung anzuschließen. In der Automobilelektronik kommt der Sensor vor allem bei der Drehmomentmessung in elektrischen Servolenkungen (EPS), der Bremssensorik (Pedalweg, Kolbenposition und Bremsenverschleiß) und der Erfassung der Getriebe-Aktor-Kupplungsposition zum Einsatz.

