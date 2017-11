Demoboards, Referenzdesigns | 09.11.2017

Referenzdesign: Über USB Typ C aufladbare Akkupacks

Bild: SiLabs

Silicon Labs stellt ein Referenzdesign vor, das die Entwicklung von Lithiumionen-Akkupacks vereinfachen soll, die über USB Typ C aufgeladen werden und beispielsweise Smartphones, Tablets, Laptops oder Kopfhörerversorgen. Das Referenzdesign enthält laut Anbieter alles, was zum Entwickeln sogenannter Dual-Role-Port-Anwendungen mit Power Delivery (PD) über USB Typ C nötig ist. Es soll zudem die Migration von vorhandenen USB-Typ-A-Akkupackdesigns auf USB Typ C beschleunigen.

Das Referenzdesign umfasst eine Entwicklungsplatine, den USB-Typ-C-PD-Stack, Beispielcode, Schaltbilder sowie ein Hardwarehandbuch. Das Referenzdesign ist, wie auch das neue Entwicklungskit SLRDK1000, ab sofort lieferbar.

- von pat